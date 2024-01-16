الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

مقتل جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليون يحملون قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

 

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسم اللواء نيتسان شاسلر 21 عاما، من الخضيرة، مقاتل في الكتيبة 7155 تصميم رأس الحربة (55)، الذي قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة. 

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه في المعركة التي قتل فيها نيتسان شيسلر، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 7155، بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة.


وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من السابع منذ أكتوبر إلى 523، وإلى 189 منذ بدء المناورة البرية في القطاع.

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