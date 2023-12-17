الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة
جندي من جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

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وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.


وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 453 قتيلا، وفق بيانات اسرائيلية.- (بترا)


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