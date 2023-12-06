جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين والحصيلة ترتفع إلى 410

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أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة.كما أفاد بمقتل ضابط في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب إسرائيل.وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بمقتل ضابطين إضافيين برتبة رائد خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، أحدهما قائد فصيل في سرية.وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم منذ الثلاثاء إلى 9 عسكريين، بينهم 7 ضباط، أحدهم نائب قائد سرية. كما أصيب ضابط و3 جنود آخرين بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 86 ضابطا وجنديا، بينما يرتفع الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 410 من الضباط والجنود.