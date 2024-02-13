جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد "الكتيبة 630" وضابطين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من أكتوبر.



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وسمح الجيش بنشر أسماء القتلى وهم المقدم المتقاعد نثنائيل يعقوب ألكوفي (36 عاما) من حيفا، قائد الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي، الرائد المتقاعد يائير كوهين (30) من رمات غان، القائم بأعمال قائد السرية في الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي، اللواء المتقاعد زيف تشين (27) من كفار سابا، مقاتل احتياطي في الكتيبة 630، في اللواء الجنوبي.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا بجروح خطيرة في المعركة في جنوب قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهما.



وبذلك الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 27 أكتوبر عندما بدأت المناورة البرية في قطاع غزة إلى 232، وإلى 569 منذ السابع من أكتوبر.-(وكالات)

