الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد لواء في معارك الشجاعية

قتلى من جنود الاحتلال
قتلى من جنود الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد، في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل العقيد احتياط يتسحاك بن بشات في معارك قطاع غزة، وهو الضابط التاسع الذي يعلن عن مقتله منذ فجر اليوم، ورابع ضابط برتبة عقيد يُعلن عن مقتله في الحرب.اضافة اعلان

كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي آخر خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد الذين اعترف بمقتلهم خلال ساعات إلى 10.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل 8 من عناصره، معظمهم ضباط خلال المعارك الدائرة الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.
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