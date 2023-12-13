جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد لواء في معارك الشجاعية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد، في معارك الشجاعية بقطاع غزة.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل العقيد احتياط يتسحاك بن بشات في معارك قطاع غزة، وهو الضابط التاسع الذي يعلن عن مقتله منذ فجر اليوم، ورابع ضابط برتبة عقيد يُعلن عن مقتله في الحرب.كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي آخر خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد الذين اعترف بمقتلهم خلال ساعات إلى 10.وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل 8 من عناصره، معظمهم ضباط خلال المعارك الدائرة الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.وقال الجيش إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.