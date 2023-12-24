جيش الاحتلال يعلن مقتل مجموعة جديدة من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل 8 ضباط وجنود من قواته في المعارك الدائرة شمالي وجنوبي قطاع غزة.



ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 485 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.



ومساء أمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

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وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 44 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327 حالات طفيفة.



ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.-(وكالات)