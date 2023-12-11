جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لجنوده القتلى في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلاه إلى 430 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في الـ27 من أكتوبر إلى 120 قتيلا.وأشار الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه وهم:الضابط احتياط جدعون إيلاني 35 عاما، من مشاعل، مقاتل في الكتيبة 2855 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل في معركة بقطاع غزة.الرقيب أول (احتياط) إيتاي بيري، 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.الرائد (احتياط) أفيتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.الرائد غال بيشر 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، لقي مصرعه في حادث سيارة عسكرية جنوبي "إسرائيل".-(روسيا اليوم)