الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب

انقلاب الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم، يوم الأربعاء، وذلك تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة.
اضافة اعلان
جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الخميس.

يأتي ذلك في وقت يرفض الرئيس المحتجز محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

 وقال بازوم الخميس في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو "نحن السلطات الشرعية والقانونية".

وأضاف أنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة".

الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة تتبنى قرارا لتعزيز الحوار بين الأديان ومواجهة خطاب الكراهية 26 تموز 2023

الصحف الإسرائيلية تعلن الحدا

أغلفة سوداء لصحف عبرية بعد تمرير قانون يقيد صلاحيات القضاء 25 تموز 2023

284173

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا 25 تموز 2023

2ipj-23-730x438

إيهود أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ناشط أمريكي: زيلينسكي دمر بلاده لأنه لم يسمع نصيحة بوتين

17 تموز 2023
AP23197192951074

يلين تتحدث عن أولويات واشنطن الاقتصادية من الهند

16 تموز 2023
اوكرانيا وحلف الناتو

مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

09 تموز 2023
اقرأ أيضا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا ستشحن الحبوب مجانا لهذه الدول الإفريقية

منذ 31 دقيقة
قوات أوكرانية تطلق النار من مدفع هاوتزر قرب مدينة باخموت شرقي البلاد.-(وكالات)

تقدم أوكراني جنوبا.. ماذا خسرت موسكو في معركة الأسلحة؟

منذ15 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بعد اتهامات بمخالفات مالية.. هل يعزل مجلس النواب بايدن؟

منذ15 ساعة
Mark-Zuckerberg-678x381

زوكربيرغ مهدّد بالسجن بسبب إهانة الكونغرس

منذ22 ساعة
محمد بازوم رئيس النجير

النيجر.. الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد في قصره

منذ23 ساعة
حرائق وعواصف رعدية في آنٍ واحد

عواصف رعدية وحرائق في آنٍ واحد .. ماذا يحدث في إيطاليا؟

26 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد – إنسان" (3) ..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وقفية الجامعة الأردنية تستحق الدعم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات".. ليست الوحيدة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الجرائم الإلكترونية" وكأس السوبر!

خالد خطاطبة |اليوم

شراء مقعد في البرلمان

سميح المعايطة |اليوم

بعقل بارد بعيدا عن العاصفة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ15 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ15 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 