حرب المسيرات.. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة وكييف تفتح ممرات بحرية

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أعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية عن ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية المدنية من الموانئ الأوكرانية وإليها، وسط تأكيد كييف وموسكو إحباط عدة هجمات بطائرات مسيرة.ونقل عن فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني (غربي أوكرانيا) أن طائرات مسيرة دمرت مستودعا للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح امس، وأسفر عن اندلاع حريق هائل. وأضاف أنه لم تقع إصابات.وقال في مقطع فيديو نشر عبر تطبيق تليغرام "تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح امس لهجوم مكثف بطائرات مسيرة". وظهر ريفني في المقطع المصور واقفا في ميدان والنيران تشتعل من خلفه.وأضاف "المستوى الكيميائي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان".يأتي ذلك بينما أوصت مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا سكانها بإخلاء المدينة، إثر تقدم الجيش الروسي الذي يعلن منذ أيام تقدمه في هذا الاتجاه.وقالت إدارة هذه المدينة، التي بلغ تعدادها 25 ألف نسمة قبل الحرب واستعادتها القوات الأوكرانية من أيدي الروس أيلول( سبتمبر) الماضي، على تليغرام: "نظرا للوضع الأمني الصعب وتزايد القصف، يمكنكم مغادرة منازلكم إلى أماكن أكثر أمانا".هجوم صاروخيوفي تطورات متصلة، قال مسؤولون أوكرانيون امس إن شابتين ورجلا قتلوا وأصيب 9 في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا في وقت متأخر من مساء أمس.وشوهد في الموقع فرق إغاثة وهي تحمل جثة على محفة. وفتش منقذون الحطام بينما توقفت سيارة إسعاف قرب بنايات ألحق بها الهجوم أضرارا.وذكر بيان من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قتل 3 وأصيب 9، من بينهم رضيع عمره 11 شهرا.. نتيجة الهجوم على المركز الإقليمي… حصد القصف الروسي أرواح رجل (43 عاما) وشابتين كانتا تبلغان من العمر 19 و21 عاما".ومن جانبه، نفى ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اتهام روسيا لكييف بمحاولة مهاجمة مخازن الوقود النووي المستهلك في محطة زاباروجيا.وكانت وكالة تاس الروسية قالت إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية بـ3 صواريخ مجنحة ونفذت 50 غارة جوية.وأضافت الأركان الأوكرانية أن الجانب الروسي أطلق 59 مقذوفا من راجمات الصواريخ، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وأخرى للبنية التحتية.وأكدت هيئة الأركان أن قواتها صدت هجمات روسية في اتجاهات ومحاور عدة في دونيتسك، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها في محوري ميليتوبول وبيرديانسك.حرب المسيراتفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس إسقاطها 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 11 منها في شبه جزيرة القرم واثنتان كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.وقالت الوزارة الروسية في بيان "بالقرب من مدينة سيفاستوبول (في شبه جزيرة القرم)، أصيبت طائرتان مسيرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع 9 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها". كما أفاد عمدة موسكو بأن قوات الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أخريين في أثناء اقترابهما من المدينة، إحداهما في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، والثانية في منطقة أوديتسوفسكي في منطقة العاصمة الروسية.ومن جانبه، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء قصف أوكراني على إحدى قرى المقاطعة.وقال غلادكوف عبر تطبيق تليغرام إن "القوات الأوكرانية قصفت غوركوفسكي، وانفجرت 5 قذائف وسط البلدة قرب المدرسة"، مضيفا أن رجلا قتل وأصيب 3 آخرون وامرأة بجروح.وكان قصف البلدات الروسية القريبة من الحدود أمرا نادر الحدوث منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا شباط(فبراير) 2022، لكن هذا القصف تكثّف منذ أشهر، لا سيما في منطقتي بيلغورود وكورسك.ممرات ودعموفي تطورات متصلة، أعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية عن ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية المدنية من الموانئ الأوكرانية وإليها.واتهمت روسيا بأنها تشكل تهديدا عسكريا كما تشكل خطرا مميتا على هذه الممرات البحرية.وأوضحت قيادة القوات البحرية الأوكرانية -في بيان لها- أنه سيتم استخدام هذه الممرات البحرية بشكل رئيسي لإخراج سفن مدنية عالقة في موانئ أوكرانية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.وفي ما يتعلق بدعم كييف، قال زيلينسكي إن بلاده تسلمت من ألمانيا منظومات دفاع جوي جديدة من نوع باتريوت.وأكد أن هذه الخطوة ستقرب أوكرانيا من إنشاء درع جوي كامل لحماية أرواح الأوكرانيين.وقال زيلينسكي "اليوم هناك أخبار سارة من ألمانيا، وهي بالضبط ما اتفقنا عليه مع أولاف شولتز. هناك منظومات باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك يا أولاف، نحن بحاجة لهذا لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي".يذكر أن برلين أعلنت -في وقت سابق اليوم- أنها قررت شحن قاذفتين أخريين من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا.وقال زيلينسكي "هذا سيقربنا بالتأكيد من إنشاء درع جوي متكامل لأوكرانيا، سيساعد هذه الناسوالمدن والقرى".-(وكالات)