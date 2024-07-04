 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يشن هجوما واسعا على إسرائيل (فيديو)

حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال
شهدت الجبهة اللبنانية اليوم تطورات لافتة، وتصعيدا في إطار رد حزب الله اللبناني على اغتيال أحد قادته، وضمن عمليات القصف التي ينفذها مؤازرة للمقاومة في غزة.اضافة اعلان
 وأفاد مراسل الجزيرة أنّ عشرات الصواريخ والمسيرات أطلقت من لبنان واستهدفت أكثر من 100 موقع في الجليل الأعلى والتحتي والغربي والجولان ومنطقتي نهاريا وعكا الساحلية.

وأكد المراسل وقوع عشرات الحرائق بمواقع مختلفة في الجليل والجولان بسبب القصف وإطلاق المسيرات الانقضاضية من لبنان.

وأكد أن صافرات الإنذار دوت من جديد في كل بلدات سهل الحولة ومستوطنات الجولان المحتل بعد قصف من لبنان.

وقال مصدر في حزب الله للجزيرة، إن الحزب أطلق أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان.

وأضاف المصدر هاجمنا بأكثر من 20 مسيرة مواقع إسرائيلية متعددة في الجليل، مشيرا إلى أن الهجمات الجديدة، هي استكمال لعملية الرد على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر (قائد وحدة "عزيز" في حزب الله).

وقال المصدر إن القصف الذي نفذه الحزب بالصواريخ استهدف أيضا المقر المستحدث للفرقة 91 في ثكنة إيلاييت الإسرائيلية، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، وثكنتي غاملا ويردن وقاعدة نفح الإسرائيلية.

كما قال إن الحزب هاجم بالمسيرات مركز استخبارات المنطقة الشمالية في قاعدة ميشار الإسرائيلية، وقاعدة إيلاينا للفرقة 143 على بعد 35 كم من حدود لبنان الجنوبية، وثكنة شراغا مقر لواء غولاني ووحدة إيغوز.

إصابات مباشرة وحرائق

على الجانب الإسرائيلي، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات خطيرة بين الجنود بعد استهداف مركبة عسكرية بقصف من لبنان

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق مئات من القذائف الصاروخية والمسيرات خلال الساعة الأخيرة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع إصابة مباشرة لمبنيين في عكا وفي منطقة رجبا شمال عكا.

وثالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإصابة المباشرة في عكا كانت جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية.

وبثت منصات إسرائيلية مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان كثيف في الجولان المحتل عقب إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان على شمال إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حرائق عديدة في مناطق مفتوحة بالجولان والجليل جراء سقوط مسيرات وصواريخ من لبنان.

وكان حزب الله أعلن أمس أنه قصف بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان في ثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي وكتيبة سلاح البر في ثكنة كيلع واستهدف ثكنتي زرعيت وكريات شمونة وذلك ردا على اغتيال القائد العسكري في الحزب محمد نعمة ناصر.

غارات إسرائيلية

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه هاجم أهدافا لحزب الله في مناطق شيحين وبلاط وشبعا بجنوب لبنان ليلة الأربعاء/ الخميس.

وقال في بيان إن طائرات حربية أغارت طيلة الليلة الماضية، على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف أنه تمت مهاجمة مبنى عسكري في منطقة شيحين و3 أبنية معادية في منطقة بلاط، كما قصفت القوات لإزالة تهديدات في منطقة شبعا جنوب لبنان دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت الساعات الماضية، تصعيدا ملحوظا على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بعد اغتيال إسرائيل قيادي من حزب الله.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال محمد نعمة ناصر قائد وحدة عزيز في حزب الله المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من منطقة جنوب غرب لبنان باتجاه أراضي دولة إسرائيل، اليوم (الأربعاء) في قصف جوي على منطقة صور.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع خططا عملياتية لـهجوم واسع على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلف مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.-(الجزيرة)
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