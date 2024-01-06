حزب الله يعلن عن رد أولي على اغتيال صالح العاروري

قال حزب الله اللبناني إن "مقاتلي المقاومة الإسلامية أطلقوا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت".

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وأضاف بيان للحزب أن قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال إسرائيل ولا بديل رئيسي عنها.



وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق جميع الشوارع والمفارق على طول الحدود مع لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة جبل ميرون في إسرائيل.



وأضاف أن طائرة إسرائيلية استهدفت خلية في جنوب لبنان نفذت عملية إطلاق الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل الأعلى.