السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يعلن عن رد أولي على اغتيال صالح العاروري

1025654235_0_89_3000_1777_1920x0_80_عنصر من حزب الله اللبناني0_0_f7d86cab5e8b13c5d3fc8fff7c297b01
عنصر من حزب الله اللبناني

قال حزب الله اللبناني إن "مقاتلي المقاومة الإسلامية أطلقوا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت".

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وأضاف بيان للحزب أن قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال إسرائيل ولا بديل رئيسي عنها.


وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق جميع الشوارع والمفارق على طول الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة جبل ميرون في إسرائيل.

وأضاف أن طائرة إسرائيلية استهدفت خلية في جنوب لبنان نفذت عملية إطلاق الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة ومدينة على الحدود مع لبنان بينها صفد وكرميئيل في الجليل الأعلى.


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