الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يُهاجم 3 مواقع للاحتلال

من الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا.
وجاء في البيان: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".اضافة اعلان
وأضاف البيان: "وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإطلاق قذائف مدفعية من جنوبي لبنان باتجاه "إسرائيل"، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوبي لبنان، ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع "رويسات العلم" في بلدة كفرشوبا".
ويوم أمس السبت، اعتبر "حزب الله" اللبناني في أول تعليق له على عملية "طوفان القدس" أن "هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".
وأضاف أن هذه العملية هي "تأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ‏ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".-(وكالات)
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