حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 36550 شهيدا و82959 مصابا

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36550 شهيدا و82959 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ242 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و182 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



و"ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وفق الوزارة.



وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

