حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وقال جيش الاحتلال إن اللواء احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، قتل خلال معارك غزة أمس السبت، وهو من موشاف ناحاليم، مقاتل في الكتيبة 7421، لواء كريثي (4).

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وأوضح موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن من بين المصابين منذ بداية الحرب 1568 جنديا إصاباتهم طفيفة، و692 متوسطة و405 خطيرة.



فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في القطاع في الـ27 من أكتوبر الماضي 1207 جنود بينهم 544 إصاباتهم طفيفة، و411 متوسطة و252 حرجة.



وتشير معلومات إسرائيلية وأجنبية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.



أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24927 شهيدا، والجرحى إلى 62388 منذ الـ7 من أكتوبر.



ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في ظل كارثة إنسانية وصحية بالقطاع.

