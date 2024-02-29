الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ 30 ألفا

عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الـ 30 ألفا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الخميس.

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 وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس 79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.


وارتقى 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.


وأكدت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج، وإلى أن هناك عشرات المفقودين تحت الإنقاذ إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.


كما أكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال كثّفت من قصفها لخان يونس جنوبي القطاع، وفي مناطق عدة، وأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمسة شهداء، وأن هناك أعدادا من الشهداء ارتقوا ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة النيران ولأن قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منها، خاصة منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.


ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السادس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.-(وكالات)

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