الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس ترد على "فبركات" الاحتلال بشأن السنوار

السنوار
رئيس حماس في غزة يحيى السنوار
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة.

وأضافت حماس أن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد السنوار سخيفة."اضافة اعلان

وأكدت أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خلافات داخل قيادة الحركة والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة.

وشددت حماس على أن فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، إن "السنوار ما زال يمارس مهامه قائدا لحماس وجميع قادة الحركة يتم اختيارهم عبر الانتخاب.

وأضاف نزال: "الحديث الإسرائيلي عن تفكيك قدرات المقاومة في غزة غير صحيح، معظم المقاومين يقاتلون في غزة ولا نعطي العدو معلومات مجانية.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يكذب كما يتنفس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتنافس معه في الكذب.

وأكد نزال أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفرض الدولة الفلسطينية على إسرائيل لكنها لا تريد فعل ذلك.

وتابع: "نريد أن نصل إلى صفقة تبادل لكن نتنياهو يناور لكسب الوقت والضغط على حماس".-(وكالات)
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