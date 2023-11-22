حماس تنعى قائدا كبيرا

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نعت حركة حماس في لبنان، نائب قائد كتائب القسام في لبنان، خليل حامد الخراز الذي استشهد مع 3 آخرين باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية الثلاثاء على طريق الشعيتية قضاء صور، جنوب لبنان.وقالت كتائب القسام في بيان: بكل معاني الفخر والاعتزاز، تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حامد الخراز أبو خالد، والذي استشهد مع مجموعة من إخوانه إثر غارة صهيونية استهدفته أثناء قيامه بواجبه الجهادي في جنوب لبنان".وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء، سيارة من نوع رابيد بيضاء اللون، على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية قضاء صور جنوب لبنان، يستقلها الخراز مع 3 آخرين.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الشهداء هم إضافة إلى خليل الخراز، أبو بكر عوض، وخلدون ميناوي، والشيخ سعيد ضناوي من سكان مدينة طرابلس شمال لبنان.