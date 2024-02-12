الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: هجوم جيش الاحتلال على رفح يعد استمرارا لحرب الإبادة

رفح
رفح
قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الليلة الماضية ، هو جريمة مركبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية.اضافة اعلان
وبحسب مصادر فلسطينية، أضافت الحركة "أن هجوم جيش الاحتلال على رفح هذه الليلة، وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد حتى الآن يعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ا، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة،ولاسيما مع وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني فيها، وتحوّل شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة".
وتابعت "أن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة،مضيفة" أن الإدارة الأميركية والرئيس بايدن شخصيا يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة، بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو أمس، وما يوفروه له من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر".
ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد، لوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على المدنيين العزل في قطاع غزة.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تزداد الأزمة الإنسانية في غزة سوءًا يومًا بعد يوم

الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال في غزة فورا

منذ11 ساعة
أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا بـ"كمين" في خان يونس

أنباء عن مقتل أكثر من 11 جنديا بـ"كمين" في خان يونس

منذ12 ساعة
نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين هيكس

وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى

منذ13 ساعة
الدمار في غزة

أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين في قصف إسرائيلي مكثف على رفح

منذ13 ساعة
مصاب من جيش الاحتلال

الاحتلال يعلن "تحرير رهينتين" بعملية عسكرية في رفح

منذ13 ساعة
دريس فان أغت مع زوجته أوجيني

اختارا الموت معاً.. وفاة رئيس الوزراء الهولندي الأسبق مع زوجته بـ”القتل الرحيم”

11 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 