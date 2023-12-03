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الأحد 03 كانون الأول 2023
10:22 ص
خبراء إسرائيليون: حماس بعيدة عن الانكسار
خبراء إسرائيليون: حماس بعيدة عن الانكسار
قال خبراء إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال بعيدة عن الانكسار ومستعدة لمواصلة القتال لفترة طويلة.
وبحسب المصدر، ذاته فإن رئيس حركة يحيى السنوار ما زال يسيطر على الأمور ويديرها ويتحكم بها.
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من جهة أخرى، أعلن قائد سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية، إن قوات الاحتلال تستعد لتوسيع عملياتها البرية لمناطق أخرى بقطاع غزة. (الجزيرة)
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