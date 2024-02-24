السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة

خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة
خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة

خرج حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن السيطرة، اليوم السبت، ما دفع السلطات الأسترالية إلى مطالبة مئات السكان غرب الولاية للمغادرة على وجه السرعة، بعد رفعها مستوى التحذير من الخطر عند أعلى مستوى.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، عن منظمة الطوارئ الخاصة بولاية فيكتوريا، "إن المغادرة فورا هي الخيار الأكثر أمانا، قبل أن تصبح الأوضاع خطيرة للغاية"، وأضافت أن الحريق "ما زال خارج نطاق السيطرة".

اضافة اعلان


وجاء التحذير الطارئ بعد تراجع حدة حريق غابات آخر اندلع الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل ماشية وتدمير ممتلكات وأجبر أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات، على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.


وبحسب السلطات يهدد الحريق الجديد مدينة أمفيثيتر الريفية التي يبلغ عدد سكانها 223 نسمة.


ويكافح قرابة ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الناشط الأميركي كوين ذي إسكيمو يشارك في عدة مظاهرات ومبادرات لدعم غزة

الأميركي كوين: قد غسلت أدمغتنا قبل غزة.. وأنادي باستيقاظ "الكاوبويز"

منذ 54 دقيقة
الشرطة الألمانية تعتقل ناشطة خلال مظاهرة سابقة تضامنا مع فلسطين (رويترز)

ما تفاصيل الدعوى ضد الحكومة الألمانية بتهمة "دعم الإبادة الجماعية"؟

منذ1 ساعة
خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

خبراء أمميون: تسليح إسرائيل انتهاك للقانون الدولي

منذ1 ساعة
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا

جنوب أفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بشهادتها ضد إسرائيل

منذ1 ساعة
نازحون من الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية في غزة

إذاعة إسرائيل: دول عربية طرحت مبادرة لدمج حماس بمنظمة التحرير

منذ2 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

جلسة في الجمعية العامة بشأن فلسطين عقب الفيتو الأميركي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ14 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ14 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 