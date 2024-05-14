الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خريجة تمزق شهادتها احتجاجا على دعم جامعة كولومبيا لـ"إسرائيل"

الصورة من الأناضول
الصورة من الأناضول

مزقت طالبة شهادة تخرجها في جامعة كولومبيا الأمريكية احتجاجا على مواصلة الأخيرة استثماراتها مع الشركات الداعمة لـ "إسرائيل".

 

اضافة اعلان

 وأظهرت مشاهد مصورة لمراسم تسليم طلاب جامعة كولومبيا شهادات تخرجهم، في 10 مايو/ أيار الجاري، تمزيق الطالبة شهادتها بعد حصولها عليها في منصة التكريم.


وبحسب المشاهد، صعدت الطالبة تارسيس سالومي المنصة مرتدية الكوفية الفلسطينية ومكبلة يدها بأصفاد بلاستيكية، في احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


واتهمت الطالبة جامعتها كولومبيا بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.


وحظيت خطوة سالومي بدعم وتأييد بعض زملائها من الخريجين الذين صعدوا بدورهم أيضا إلى المنصة مرتدين الكوفية الفلسطينية ومكبلي الأيدي بأصفاد بلاستيكية.


وضم بعض الحضور في مراسم التخرج، أصواتهم إلى الطلاب المحتجين عبر إطلاق هتافات داعمة لهم ولاحتجاجهم.


هذا واعتقلت الشرطة الأمريكية حتى الآن قرابة ألفين و900 شخص في عموم البلاد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة والمتضامنة مع فلسطين.


وفي 18 أبريل/ نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.


ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". الأناضول 

 

اقرأ أيضاً:

كلية "راشيل كوري" في واشنطن تنهي استثماراتها مع "إسرائيل"

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

بالكتابة على الخيام.. شكر من غزة لانتفاضة الطلاب الأميركية 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الحدود المصرية الإسرائيلية

تقارير: مصر تلوّح بتصعيد ضد إسرائيل

منذ3 ساعة
نيتنياهو

نتينياهو: نتكبّد ثمناً باهظاً في غزة

13 أيار 2024
إعلام الاحتلال: الجيش يستعد لاجتياح رفح

جيش الاحتلال يطلب إخلاء سكان بعض مناطق رفح

06 أيار 2024
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
جامعة امستردام

مظاهرات دعم غزة تدفع جامعة أمستردام لإغلاق حرمها الجامعي

منذ 56 دقيقة
بيلاوسوف

خبير اقتصادي على رأس وزارة الدفاع في روسيا.. ما الدلالات؟

منذ2 ساعة
كريت-كاميل-

إدارة بايدن تستبعد "نصرا كاملا" للاحتلال على حماس

منذ2 ساعة
راشيل كوري قبيل استشهادها

كلية "راشيل كوري" في واشنطن تنهي استثماراتها مع "إسرائيل"

منذ3 ساعة
الحدود المصرية الإسرائيلية

تقارير: مصر تلوّح بتصعيد ضد إسرائيل

منذ3 ساعة
رايتس ووتش تدعو لتحرك دولي لمنع المزيد من الفظائع بغزة

رايتس ووتش تدعو لتحرك دولي لمنع المزيد من الفظائع بغزة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين.. العضوية المنقوصة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

"سورية" بين السعودية والبحرين

سميح المعايطة |اليوم

لماذا تطيل (إسرائيل) الحرب؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 