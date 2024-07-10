 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خشية اعتقاله.. نتنياهو لن يتوقف في أوروبا

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفا من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

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وحسب الهيئة فإن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 يوليو، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.


وأوضحت أنه إذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك وهنغاريا اعتقال نتنياهو، وهو ما وصفته الدولتان بأنه "غير مقبول".

وقالت إن نتنياهو فكر في التوقفات بعد أن تبين أن طائرته التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب، مشيرة إلى أنه  بدلا من التوقف، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة مع حاشية محدودة إلى واشنطن العاصمة.


وأعلن خان في شهر مايو أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".


وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشف أن نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو وغالانت قبل 24 يوليو 2024.


يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.-(RT)


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