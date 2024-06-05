 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطوة جديدة من مجلس النواب الأميركي لصالح نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ويفرض مشروع القانون عقوبات على الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.اضافة اعلان

وكان رئيس ح كومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل أيام، إنه فوجئ بأن البيت الأبيض لن يدعم فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت القناة "13" العبرية أن نتنياهو أعرب خلال مقابلة أجراها مع برنامج "مورغان أورتاغوس شو"، عن "دهشته وخيبة أمله" من أن إدارة بايدن قد تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على طلب إصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالانت.

وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية إعلان البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يدعم جهود الجمهوريين في الكونغرس لدفع العقوبات ضد محكمة لاهاي في موقف مخالف لما أعلنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي الذي وصف قرار المدعي العام في لاهاي بأنه "خاطئ تماما" وأعلن أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس لتعزيز العقوبات.

وقال نتنياهو في مقابلة مع المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب، أورتاغوس، إن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستدعم اقتراح فرض العقوبات".

وأضاف: "اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأميركي؛ لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين حول هذه القضية قبل أيام قليلة فقط.. والآن هناك علامة استفهام حول الأمر، وبصراحة أنا مندهش وخائب الأمل".

ودافع رئيس الوزراء عن نفسه أمام الاتهامات التي وجهت إليه بشأن منع إدخال المساعدات إلى غزة واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في القطاع. (وكالات)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بايدن رفقة نتنياهو

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

منذ9 ساعة
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

منذ13 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: مقترح وقف النار يمنحنا الحق باستئناف القتال

منذ13 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: بايدن ليس دقيقاً في مقترحه ولن نتخلى عن النصر المطلق

03 حزيران 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_3efca0ec7b7a6717fe3a23b7b0e6d501

الاحتلال ينوي تشكيل قوات تدخل سريع بقيادة المستوطنين في الضفة

منذ9 ساعة
بايدن رفقة نتنياهو

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

منذ9 ساعة
المحتجزون الاسرائيليون في غزة

احصاء: ثلث المحتجزين الاسرائيليين لقوا حتفهم في غزة

منذ12 ساعة
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

منذ13 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: مقترح وقف النار يمنحنا الحق باستئناف القتال

منذ13 ساعة
لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

لابيد: أؤيد صفقة تبادل أسرى وإن أدت لوقف الحرب على غزة

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ5 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ10 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ11 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ11 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 