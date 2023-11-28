دبابات الاحتلال تستهدف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ بغزة

اضافة اعلان

أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلية النار اليوم الثلاثاء، على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب قطاع غزة، ما يعد خرقا للهدنة الإنسانية السارية بين الطرفين.ويأتي هذا الخرق للهدنة بعد إعلان قطر تمديد الهدنة بين الطرفين ليومين اضافيين.وبحسب مصادر فلسطينية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان حينها إن قوات الاحتلال استهدفت مزارعين اثنين، أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.وأصيب سبعة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.ورغم الهدنة الإنسانية المؤقتة، تمنع قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح جنوب القطاع، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.-(بترا)