دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.. مدير مقبرة عسكرية يفضح الاحتلال (فيديو)

كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة حيث تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.



وقال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".



تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك، وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر شمال قطاع غزة.



وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سمح بالنشر، إن رقيبا ومقاتلا في الجيش الإسرائيلي، قتلا في معركة شمال قطاع غزة.



وأشار إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة.

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وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 60 قتيلا منذ بدء العملية البرية في غزة.-(وكالات)