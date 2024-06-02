 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دولة جديدة تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل

محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)
محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)
أعلن رئيس تشيلي جابريال بوريتش، السبت، انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "بوريتش" في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".اضافة اعلان

وفي وقت سابق، قدّمت جنوب أفريقيا، دعوى تضم 84 صفحة، تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب بأضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، وذلك من خلال خلق الظروف "المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي".

وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، أمام محكمة العدل الدولية، إنه تم تقديم دعوى قضائية ضد "إسرائيل" لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وبخاصة أن "إسرائيل" تسيطر على المياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.

وندّد لامولا، في أولى جلسات الاستماع العلنية التي تتعلق بالدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن رد "إسرائيل" على هجوم 7 أكتوبر الماضي تجاوز كل الحدود.
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