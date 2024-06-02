دولة جديدة تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل

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وقال "بوريتش" في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".وفي وقت سابق، قدّمت جنوب أفريقيا، دعوى تضم 84 صفحة، تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب بأضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، وذلك من خلال خلق الظروف "المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي".وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، أمام محكمة العدل الدولية، إنه تم تقديم دعوى قضائية ضد "إسرائيل" لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وبخاصة أن "إسرائيل" تسيطر على المياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.وندّد لامولا، في أولى جلسات الاستماع العلنية التي تتعلق بالدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن رد "إسرائيل" على هجوم 7 أكتوبر الماضي تجاوز كل الحدود.