دولتان ستعلنان اليوم اعترافهما بدولة فلسطين

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

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كما أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية.



وقد أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تخطط للاعتراف، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.



وقالت الحكومة الأيرلندية مساء أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، لكنها لم تحدد الموضوع.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في أيرلندا "آر تي إي" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال المؤتمر الصحافي.



في المقابل، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على منصة إكس يتضمن رسالة تحذير إلى أيرلندا من أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يهدد بتحويلكم إلى بيادق بيد إيران وحماس"، وأن الخطوة "تؤجج فقط التطرف وعدم الاستقرار"، على حد زعمهم.



وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار الجاري.



وأشار هاريس إلى أن أيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.



كماذ ذكرت مصادر رسمية إسبانية للجزيرة أن رئيس الحكومة سيعلن اليوم أمام البرلمان موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال -في تصريحات سابقة- أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وأيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.



تجدر الإشارة إلى أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.-(وكالات)