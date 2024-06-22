 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دول تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

غارة إسرائيلية على قرية الخيام جنوب لبنان في 8 حزيران الجاري (الفرنسية)
غارة إسرائيلية على قرية الخيام جنوب لبنان في 8 حزيران الجاري (الفرنسية)

حذت الكويت حذو دول أخرى ودعت رعاياها الموجودين في لبنان لمغادرته على وجه السرعة، كما دعت المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى لبنان الوقت الحالي تحسبا لاندلاع حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، في ظل تصاعد حدة التوتر والقصف المتبادل على حدود لبنان الجنوبية.

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وقالت الخارجية الكويتية -في بيان أمس الجمعة- إنها تدعو كافة المواطنين للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.


وأهابت الوزارة بكافة رعاياها الموجودين في لبنان مغادرته في أسرع وقت ممكن، ما لم تكن هناك حاجة مُلحة تمنعهم من ذلك.


ودعت من تتعذر عليه المغادرة من رعاياها إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان على الفور، وذلك عبر هاتف الطوارئ.

 

خطط إجلاء


يأتي ذلك في وقت اتخذت دول أخرى خطوات مماثلة، فقد ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء رعاياها، البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان تخوفا من اندلاع حرب هناك.


وقالت جولي إن كندا أرسلت قوات إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء رعاياها من لبنان إذا نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله.


وكانت الخارجية الكندية قد نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني".


ودعت في بيان نشرته بموقعها الرسمي مواطنيها إلى "تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".


وأضافت "من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء الرعايا، محدودة".

لندن وواشنطن


وكانت الخارجية البريطانية قد دعت المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان، كما شجعت رعاياها الموجودين حاليا هناك على المغادرة فورا.


وقبل ذلك، رفعت الخارجية الأميركية درجة تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى، وهو المستوى الرابع الذي ينصح المواطنين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.


كما سمحت الوزارة الأميركية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين بمغادرة السفارة في بيروت.

والأربعاء الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن حزبه "سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف" في حال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل.


وقال نصر الله إنه "في حال اندلاع الحرب لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل من هجمات حزب الله".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.-(وكالات)

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