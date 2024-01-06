السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف رئيسي أن المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام إنجازاتها. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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