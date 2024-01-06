رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".وأضاف رئيسي أن المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام إنجازاتها. (الجزيرة نت)