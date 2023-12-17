رئيس الأركان الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل 3 محتجزين في غزة

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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مسؤوليته عن قتل 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين.وقال، في مقطع فيديو نشر على منصة «إكس»، ليل السبت: «الجيش وأنا، بصفتي قائده، مسؤولان عما حدث وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في مستقبل القتال».وأوضح أنه يجب عدم إطلاق النار على الأشخاص الذين يحملون رايات بيضاء ويريدون الاستسلام. وشدد هاليفي على أن قواعد الاشتباك انتهكت عندما قُتل المحتجزون. واعترف هاليفي بأن «المحتجزين الثلاثة فعلوا كل شيء لجعلنا نتعرف عليهم على هذا النحو... لقد خلعوا قمصانهم حتى نتمكن من رؤية أنهم لم يكونوا يرتدون أحزمة ناسفة، وكانوا يحملون راية بيضاء».وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجنود كانوا في منطقة قتال نشطة. وينشط المسلحون هناك بملابس مدنية، وكل قرار يمكن أن يحدث فرقاً بين الحياة والموت يتخذ في جزء من الثانية.وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق، أن الثلاثة خرجوا من مبنى على بعد عشرات الأمتار. وبحسب التقرير، شعر أحد الجنود بالتهديد وأطلق النار.وشنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً على قطاع غزة في أعقاب هجوم شنته حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود، وهو ما نتج عنه مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.وكان الهجوم البري قد سبقه وصاحبه قصف جوي. ووفقاً لـ«حماس»، فقد قتل نحو 18 ألفاً و700 شخص غالبيتهم من المدنيين.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، مقتل المحتجزين بأنه «مأساة لا تحتمل».يشار إلى أنه وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن 112 شخصاً أخذوا من إسرائيل لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو إن «حماس» لم تفرج بعد عن جثث 20 شخصاً أخذوا في 7 أكتوبر الماضي. وتظاهر المئات مساء الجمعة، بشكل عفوي في تل أبيب احتجاجاً على مقتل المحتجزين.وتظاهر المحتجزون المفرج عنهم وعدد من أقارب الذين لا يزالون محتجزين، ومئات من المؤيدين لهم، مساء السبت، في تل أبيب، مطالبين نتنياهو ببذل مزيد من الجهود من أجل إطلاق سراح بقية الأشخاص المحتجزين في غزة.وكان الأهالي قد تجمعوا في ساحة أمام متحف الفنون وسط المدينة، والتي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم «ساحة المحتجزين»، كما فعلوا مرات عديدة منذ بدء الحرب.واتهم نعوم بيري، من أقارب أحد المحتجزين في غزة، حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، بالزعم بأن الضغط العسكري ضروري للإفراج عن المحتجزين. واشتكى بيري من أنه «خلال ذلك (الضغط العسكري)، نستعيد مزيداً من المحتجزين، ولكن كجثث». ودعا متظاهرون آخرون في المسيرة الاحتجاجية الحكومة، إلى وضع خطة لإنقاذ المحتجزين.لكن نتنياهو أكد، في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب بعد ذلك، ضرورة مواصلة الضغط العسكري على «حماس» لضمان «النصر» وعودة جميع المحتجزين.وقال نتنياهو: «نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار حتى النهاية، حتى ندمر (حماس) ونعيد جميع محتجزينا».وبعد التجمع أمام المتحف، سار المشاركون في المظاهرة إلى وزارة الدفاع القريبة، حيث كانت حكومة نتنياهو الحربية تجتمع. وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها: «أعيدوهم إلى الوطن الآن».وقال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز 80 فلسطينياً على الأقل في مستشفى كمال عدوان بجباليا شمال قطاع غزة. وكتب الجيش، على «تلغرام»، يوم السبت، أن حركة «حماس» أساءت استخدام المستشفى واستغلته كمركز قيادة وتحكم. ونشر الجيش صوراً لرجال عراة الصدر، فيما حمل الجنود البنادق فوق رؤوسهم.وأشار الجيش إلى أن بعض المحتجزين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر. وتابع أنه تم أيضاً العثور في المستشفى على أسلحة مخبأة داخل معدات طبية مثل حضانات الأطفال المبتسرين. وأظهر مقطع مصور للجيش جندياً إسرائيلياً يفتش جهازاً طبياً، ويعثر على مسدس وذخيرة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومات حتى الآن.وقتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران في هجوم بمسيرة انطلقت من لبنان على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن مسيرة محملة بالمتفجرات قصفت قرية مارغليوت. وقال الجيش إن الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكن من اعتراض جسم طائر معادٍ ثانٍ من لبنان في الصباح. ورداً على ذلك، هوجمت أهداف في لبنان.وانقطعت خدمات الاتصالات في قطاع غزة، يوم السبت، لليوم الثالث على التوالي.وأفادت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان «بالتل» و«جوال»، ومقرهما الضفة الغربية، يوم الخميس، بأن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع الساحلي المحاصر توقفت عن العمل. والسبب الذي قدمتاه هو «العدوان الإسرائيلي المستمر».-(وكالات)