الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس بلدية رفح: أي عمل عسكري بالمدينة سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم

رفح
رفح
دعا رئيس بلدية رفح، اليوم السبت، المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال للجزيرة إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.اضافة اعلان

وأكد أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة، موضحا أن المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.
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