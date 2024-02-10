رئيس بلدية رفح: أي عمل عسكري بالمدينة سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم

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دعا رئيس بلدية رفح، اليوم السبت، المجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.وقال للجزيرة إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.وأكد أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة، موضحا أن المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.