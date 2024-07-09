 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس تايوان قبل مناورات عسكرية: القلة يمكنها هزيمة الكثرة

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رئيس تايوان لاي تشينغ-ته خلال زيارته لمعسكر للجيش بمدينة تاويوان في مايو الماضي

قال رئيس تايوان، لاي تشينغ-ته، لضباط بالقوات الجوية، في كلمة نُشرت اليوم (الثلاثاء)، إن التاريخ يضرب أمثلة كثيرة لجيوش صغيرة تغلبت على خصوم يفوقونها عدداً. وذلك في تصريحات ترمي لتشجيعهم قبل مناورات عسكرية سنوية تُجرى في وقت لاحق من الشهر.

وتُجري الصين التي تعُد تايوان جزءاً من أراضيها مناورات منتظمة حول الجزيرة منذ 4 سنوات، للضغط عليها للقبول بسيادة بكين، رغم اعتراضات قوية من تايوان.

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وتعمل تايوان على تحديث جيشها بمعدات جديدة، مثل الغواصات، وعبر تبني أسلوب «الحرب غير المتكافئة» لجعل قواتها أكثر قدرة على الحركة، وأقل تعرضاً للاستهداف، باستخدام الصواريخ المحمولة على مركبات، والطائرات المُسيَّرة، على سبيل المثال.


وقال لاي وهو يرتدي زياً عسكرياً، ويجيب عن الأسئلة، أمام طائرة مقاتلة محلية الصنع في قاعدة جوية بوسط تايوان، إن القوة العسكرية ليست مسألة حسابية ببساطة الجمع والطرح، وفقاً لتقرير لوكالة (رويترز) للأنباء.


وذكر في مقطع فيديو نشره مكتبه: «من المؤكد أن كمية العتاد مهمة؛ لكنها لا تمثل القوة العسكرية لأي دولة».


وأضاف: «في التاريخ، يوجد كثير من الحالات لانتصار القلة على الكثرة، وتوجد طرق لا حصر لها لاستخدام الفكر الجديد للتغلب على الأعداء من أصحاب النهج التقليدي».-(وكالات)

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