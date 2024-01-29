الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو بقضايا الفساد يطلب إعفاءه من مهمة الدفاع عنه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
طلب رئيس طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد إعفاءه من مهمة الدفاع عن، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".

يشار إلى أن نتنياهو يتابَع في قضايا مرتبطة بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.اضافة اعلان
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