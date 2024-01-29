رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو بقضايا الفساد يطلب إعفاءه من مهمة الدفاع عنه

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طلب رئيس طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد إعفاءه من مهمة الدفاع عن، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".يشار إلى أن نتنياهو يتابَع في قضايا مرتبطة بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.