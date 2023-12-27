الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس كوبا: تصرفات "إسرائيل" في غزة إرهابية وإذلال للإنسانية

ميغيل دياز كانيل
ميغيل دياز كانيل

دان رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، مؤكّداً أنّ التصرفات الإسرائيلية في القطاع "لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية"، وأنّها إذلال للإنسانية جمعاء.

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وكتب دياز كانيل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الإرهابية في غزّة هي إهانة للإنسانية جمعاء"، مضيفاً "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".


كذلك، أكّد على أنّ "كوبا سترفع صوتها مراراً وتكراراً في الدفاع عن فلسطين، ولن تكون أبداً غير مبالية بما يحدث".

وقبل أيام، وافق البرلمان الكوبي بالإجماع على إعلان دعم لقضية الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.


وحينها، انتقد النواب الكوبيون سياسة الولايات المتحدة وتواطؤها في هذه الإبادة الجماعية، من خلال "عرقلة عمل مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض غير الديمقراطي الذي عفا عليه الزمن لحماية تجاوزات الحكومة الإسرائيلية"، مشددّين على أنّ "الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل تاريخياً لا يمكن تفسيره، إلا من خلال ثقتها في أنه لن تكون هناك عواقب بسبب دعم حكومة الولايات المتحدة".


ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكّدت كوبا، في بيانٍ أصدرته الخارجية الكوبية، أنّ هذا التصعيد يأتي "نتيجة 75 عاماً من الانتهاك الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولسياسة إسرائيل العدوانية والتوسعية". -وكالات

 

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