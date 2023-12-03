رئيس كولومبيا: هجمات "إسرائيل" على غزة "نازية"

اضافة اعلان

شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة بـ"الممارسات النازية".جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة "إكس"، انتقد فيها "بشدة" القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: "يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة".وأضاف: "أكررها مرة أخرى، هذه نازية".بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"النازية"، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد "إبادة جماعية".وانتهت عند السابعة صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)