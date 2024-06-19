رئيس كولومبيا يدعو الإسرائيليين للوقوف بوجه الحرب على غزة

وجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، نداء إلى الإسرائيليين من أجل الوقوف في وجه هجمات جيشهم على غزة.



وفي منشور عبر منصة "إكس"، شارك بيترو صورا لهجوم إسرائيلي على مبنى يعيش فيه مدنيون فلسطينيون في غزة.

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وقال: "اليوم، يجب على الشعب الإسرائيلي أن يكون في طليعة المدافعين عن السلام العالمي والحق في الحياة".



وأضاف: "أطلب منكم أن تفعلوا كل ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية للأطفال في غزة".



وفي 3 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إثر الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.



وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.-(الأناضول)