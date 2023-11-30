رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول

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نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول.وقال سانشيز الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، "أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع".