الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول.

وقال سانشيز الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، "أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع".اضافة اعلان
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