الثلاثاء 15 آب 2023
النسخة المطبوعة

رئيس وزراء الهند: سنصبح أحد الاقتصادات الرائدة عالميا في 5 سنوات

رئيس وزراء الهند: سنصبح أحد الاقتصادات الرائدة عالميا في 5 سنوات
رئيس وزراء الهند: سنصبح أحد الاقتصادات الرائدة عالميا في 5 سنوات
وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن تصبح الهند واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال خطاب مودي بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال بلاده، والذي تم الاحتفال به اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه سيضع حدا لـ "ثلاث آفات دمرت البلاد"، وتابع: "أولا: محاربة الفساد هو التزامي مدى الحياة، وثانيا: ممارسة السياسة بالوراثة دمرت البلاد وحرمت المواطنين من حقوقهم، وثالثا: إنهاء سياسة استرضاء المعتدي (وهو المصطلح الذي استخدمته السياسة الخارجية للحكومة البريطانية في ثلاثينيات القرن الماضي) التي تركت بصماتها على الشخصية الوطنية. يجب محاربة هذه الآفات الثلاث بكل قوة".اضافة اعلان

ووفقا لمودي، فإن لدى الهند "الشعب والديمقراطية والتنوع الكافي لتحقيق الأحلام". ووعد رئيس الوزراء بتعزيز الطبقة الوسطى، وتمكين المرأة في البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتحتفل الهند، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 76 لتحرر الهند من الحكم البريطاني، حيث تحررت البلاد من المستعمر البريطاني في 15 أغسطس من عام 1947، فيما قام أول رئيس وزراء هندي جواهر لال نهرو برفع العلم الوطني ثلاثي الألوان فوق القلعة الحمراء، والتي أصبحت رمزا لمغادرة المستعمرين البريطانيين. وقد تم إعلان اليوم عطلة رسمية في البلاد، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم بالألوان الثلاثة الهندية.

RT
حرائق هاواي - (أ ف ب)

ارتفاع ضحايا حريق هاواي إلى 80 قتيلا 12 آب 2023

1691734145093 (1)

مصرع 53 شخصا بحرائق الغابات المروع في هاواي 11 آب 2023

مبان أوكرانية مدمرة بعد تعرضها لقصف روسي-(وكالات)

حرب المسيرات.. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة وكييف تفتح ممرات بحرية 10 آب 2023

علم إيران

وثيقة مسربة.. إيران أنفقت 50 مليار دولار بسورية وتستعيدها كديون 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى دمره الزلزال في هاتاي (الصورة ل حلمي هاكالوغلو)

لمواجهة زلزال محتمل مدمر .. استعدادات واسعة باسطنبول

منذ21 ساعة
انقلاب النيجر

انقلاب النيجر.. كيف يؤثر على القوى العظمى في العالم؟

منذ21 ساعة
آثار التخريب الذي طال مدرسة فلسطينية شرق رام الله من قبل مستوطنين متطرفين-(وكالات)

ترحيب فلسطيني بقرار السعودية تعيين أول سفير لها لدى فلسطين والاحتلال يهدد بمنعه

13 آب 2023
السياسية النمساوية كارين كينسل ترقص مع بوتين خلال حفل زفافها

اشتهرت برقصها مع بوتين في زفافها.. من هي السياسية النمساوية كارين كينسل؟

13 آب 2023
تركيا تعلن نجاح تجربة فضائية (فيديو)

تركيا تعلن نجاح تجربة فضائية (فيديو)

13 آب 2023
294186

رغم غضب الصين.. نائب رئيسة تايوان يصل نيويورك في زيارة عابرة

13 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

مشكلة الفقر.. التحديات والحلول

رعد التل |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ14 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 