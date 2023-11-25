رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في غزة.. وحماس تثمن موقفه

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح أمس بأنه لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أن تدمير القطاع أمر غير مقبول.

اضافة اعلان



وأثارت تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح يوم أمس، غضب الجانب الإسرائيلي، بعد أن دعيا لوقف دائم لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين، ما أدى لاستدعاء سفيري الدولتين لدى إسرائيل.



وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قال في تصريحات من أمام معبر رفح الحدودي أمس، أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت قصير، مؤكدا انه "حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وانه يجب أن نفعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي".



من جانبه، قال دي كرو إن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، يجب أن يُحترم فيها القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".



وأشار، الى أن الأولوية في الأيام المقبلة لإطلاق سراح كل الأسرى ووقف إطلاق النار، قائلا: رأينا المئات من المتبرعين هنا ولديهم رغبة في مساعدة المحتاجين، لكن التعاون فقط لا يكفي، وأن وقف إطلاق النار خطوة ساعدتنا على العمل ويجب أن نوقف المعاناة الإنسانية في غزة.



كما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا "الرافضين تدمير غزة وقتل المدنيين"، داعية العالم إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية ووقف "الإبادة الجماعية" في القطاع ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم" بحق الأطفال والمدنيين، وفق بيان الحركة.