الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رايتس ووتش تدعو لتحرك دولي لمنع المزيد من الفظائع بغزة

رايتس ووتش تدعو لتحرك دولي لمنع المزيد من الفظائع بغزة
رايتس ووتش تدعو لتحرك دولي لمنع المزيد من الفظائع بغزة
حذرت منظمات حقوقية وأممية من تفاقم الوضع الإنساني في  قطاع غزة، بسبب إغلاق المعابر، ونقص الوقود والإمدادات الطبية والغذاء في مختلف أنحاء القطاع خاصة في مدينة رفح جنوبي غزة.اضافة اعلان

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع غزة لا يوجد فيه مكان آمن يذهب إليه الناس، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمنع وقوع مزيد من الفظائع.

بدورها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الوضع في مدينة رفح حرج والإمدادات الحيوية تنخفض بشكل خطير خاصة الإمدادات الطبية التي أصبحت على وشك النفاد.

وقالت المنظمة إن نقص الوقود يؤثر على المولدات وتوزيع المياه النظيفة.

كما جددت الأمم المتحدة إدانتها للهجمات التي تستهدف موظفيها في غزة، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في مقتل سائق يعمل في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة -أمس الاثنين- وإصابة موظفة أردنية تعمل في المنظمة، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة للمنظمة شرق مدينة رفح.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزنه البالغ إثر استهداف الموظفين الأمميين، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بمقتل أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظفة أخرى إثر استهداف إسرائيلي لسيارتهما التابعة للأمم المتحدة.

نزوح واسع
وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العائلات في رفح انتقلت صباح اليوم إلى أقصى الغرب قدر الإمكان، ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط.

وأكدت المنظمة أن المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح، وقالت إنه يصعب التصديق أن أكثر من مليون شخص كانوا في المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه البري لمدينة رفح منذ نحو أسبوع، ورغم التحذيرات الكثيرة من الكارثة الإنسانية التي ستنجم عن استهداف المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين، قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات لشن عملية واسعة في رفح.

وأكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل لم تجر الاستعدادات اللازمة لضمان سلامة المدنيين في رفح.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين. الجزيرة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فلسطيني يحمل جثمان شهيد في غزة

صحة غزة: 82 شهيدا خلال 24 ساعة

منذ2 ساعة
نيتنياهو

نتينياهو: نتكبّد ثمناً باهظاً في غزة

منذ21 ساعة
إعلام الاحتلال: الجيش يستعد لاجتياح رفح

جيش الاحتلال يطلب إخلاء سكان بعض مناطق رفح

06 أيار 2024
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
فلسطيني يحمل جثمان شهيد في غزة

صحة غزة: 82 شهيدا خلال 24 ساعة

منذ2 ساعة
صورة متداولة في وسائل إعلام إسرائيلية لحريق قرب مقر أونروا

مستوطنون يضرمون النار بمقر "أونروا" في القدس للمرة الثالثة

منذ3 ساعة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل

واشنطن تبدي "قلقها" إزاء تقرير عن انتهاكات إسرائيلية بحق فلسطينيين

منذ3 ساعة
نيتنياهو

نتينياهو: نتكبّد ثمناً باهظاً في غزة

منذ21 ساعة
قنبلة ذرية

الاستخبارات العسكرية الروسية ترفع السرية عن وثيقة تفجير أميركا أول قنبلة ذرية

منذ22 ساعة
مستوطنون يستبيحون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

13 أيار 2024
افكار و مواقف

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين.. العضوية المنقوصة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

"سورية" بين السعودية والبحرين

سميح المعايطة |اليوم

لماذا تطيل (إسرائيل) الحرب؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ15 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ15 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 