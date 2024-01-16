رجل أعمال بارز بين قتلى الموساد في أربيل.. من هو؟

قال مراسل الميادين في طهران، سياوش فلاح بور، إنّ معلومات غير مؤكدة تحدثت عن لقاء كان سيجمع ضباط من الموساد الإسرائيلي وبعض مسؤولي الفصائل الانفصالية في إيران (يهدفون إلى زعزعة الأمن في البلاد) في المبنى الذي تم استهدافه في أربيل من قبل حرس الثورة الإيراني.





وأكد المراسل أنّ الخارجية العراقية تحدثت عن مقتل رجل أعمال كردي - إسرائيلي بارز، يدعى بيشرو دزيي وهو مالك شركة "فالكون" للخدمات الأمنية.

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وتابع أنّ لهذا الرجل دور كبير في تسهيل العلاقات التجارية لا سيما النفطية بين "إسرائيل" وبعض الجهات في كردستان العراق، وهو يعتبر أحد أهداف العملية الاستراتيجية التي قامت بها إيران في أربيل.



يذكر أنّ وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي من جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مبنى للموساد في أربيل.

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