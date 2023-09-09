رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

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أصبح الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم السبت عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.وقال مودي في كلمته الافتتاحية بالقمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".وانتقل رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أكد أمس الجمعة أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الأفريقي في المجموعة.وفي حزيران/ يونيو الماضي، بعث مودي برسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، العضوية الكاملة في المجموعة.من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم ربط الاتحاد الأفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين. (RT)