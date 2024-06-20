 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رصيف غزة البحري سيستأنف عملياته اليوم

صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن من المتوقع استئناف عمل الرصيف العائم في قطاع غزة اليوم الخميس لتفريغ مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع.اضافة اعلان

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ أمس الأربعاء بعد فصله مؤقتا يوم الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال في البحر.

وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي شيدته الولايات المتحدة في 17 مايو/أيار، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت حمولات 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، وهو ما يعادل نحو 900 طن.

لكن بعد ذلك دمرت أمواج هائجة الرصيف، مما اضطر القائمين عليه إلى إجراء إصلاحات، وأدى سوء الأحوال الجوية والاعتبارات الأمنية إلى الحد من عدد الأيام التي كان يعمل فيها.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس/آذار عن خطة لإقامة رصيف بحري لإيصال المساعدات مع اقتراب المجاعة في قطاع غزة الذي يسكنه نحو 2.3 مليون شخص بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وتشير تقديرات الجيش الأميركي إلى أن تكلفة الرصيف أكثر من 200 مليون دولار خلال الـ90 يوما الأولى.

وفي حديثه في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم القوات الجوية باتريك رايدر تحديد متى قد يوقف الجيش عمليات الرصيف تماما. وقال إن الرصيف سمح حتى الآن بوصول ما يزيد على 3500 طن من المساعدات إلى شواطئ غزة.

وقال لصحفيين "مع التنويه إلى أن المقصود دائما أن يكون هذا رصيفا مؤقتا، لست على علم في هذه المرحلة بأي تاريخ محدد للوقت الذي سنتوقف فيه".

وأضاف "ومرة أخرى، بالعودة خطوة إلى الوراء هنا، الصورة الكبيرة: سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، (الولايات المتحدة) تستخدم كل السبل لتوصيل المساعدة إلى غزة"، بحسب تعبيره. رويترز
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