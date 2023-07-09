الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رغم الدعم الغربي للهجمات.. روسيا تحبط محاولات أوكرانيا للتقدم

روسيا تحبط محاولات أوكرانيا للتقدم
روسيا تحبط محاولات أوكرانيا للتقدم
 تستمر العمليات القتالية، على جميع خطوط التماس الروسية الأوكرانية، حيث تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوما جديدا من الاقتتال، فيما تواصل كييف المرحلة الثانية من هجومها المضاد، مدعومة عسكريا ولوجستيا من الغرب.اضافة اعلان
وفي آخر التطورات الميدانية، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف الروسية، وتضرر عدد من المباني جراء هجمات أوكرانية، دون وقوع إصابات. كما أعلن الدفاع الجوي الروسي إسقاط صاروخ كروز بمنطقة كيرتش في شبه جزيرة القرم.
يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لشن هجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان. وقال في إفادة صحافية امس: "خلال الـ24 ساعة الماضية، حاولت القوات الأوكرانية شن عمليات هجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان". كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدتي كارلوفكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك، وكذلك مستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف.
وقبلها، دمرت مدفعية قوات "الجنوب" الروسية قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصدر عسكري القول: "حاولت قوة أوكرانية التوغل في منطقة أوبورنيك، حيث ظنوا على ما يبدو أن بمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي، لكننا اكتشفناهم.. تم الكشف عن القوات الأوكرانية عن طريق رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية، وبعد تحديد الأهداف قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها".
هذا وأفاد رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، امس، أن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، وغابات سيريبريانسكوي، ونيفسكوي وتيرني".
ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر " دي- 30 " وطواقم هاون 120 ملم.
58 قصفا أوكرانيا
يأتي ذلك فيما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 328 قذيفة.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي، امس، أنه سجل 58 قصفا من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، وفي المجموع أطلقت 328 قذيفة. ونتيجة القصف الأوكراني، قتل مدني واحد، وأصيب 5 آخرون، وتضرر 13 مبنى سكنيا ومرفقا بنية تحتية مدنية.
عودة زيلينسكي من تركيا
هذا وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى بلده بعد زيارة إلى تركيا واصطحب معه خمسة قادة سابقين للكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مدينة ماريوبول على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.
وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى ولم تبلغ موسكو بالأمر.
وقال بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية: "لم يبلغنا أحد بهذا. بحسب الاتفاقيات، كان على هؤلاء... البقاء على أراضي تركيا حتى نهاية الصراع".-(وكالات)
علم إيران

إيران تحتجز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب" 07 تموز 2023

1688716760047

6 قتلى جراء حريق شبّ بدار للمسنين في ميلانو الإيطالية 07 تموز 2023

جيش الاحتلال

اللوبي الصهيوني يشن حملة على مذيعة "بي بي سي" لسؤالها عن قتل أطفال بجنين 06 تموز 2023

زيلينسكي يزور تركيا يوم الجمعة

زيلينسكي يزور تركيا يوم الجمعة 06 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طائرة مسيّرة

الجيش الأميركي يقتل أحد قادة "داعش" بسورية

منذ3 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

منذ13 ساعة
إيتمار بن غفير

بن غفير يعطي الضوء الأخضر للشرطة الإسرائيلية لإطلاق النار على الفلسطينيين

منذ14 ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)

هل يزور بوتين تركيا قريبا؟

08 تموز 2023
1068833671_0_0_923_692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039

زيلينسكي في جزيرة الأفعى..رسالة لروسيا من قلب "بحرنا الأسود" (فيديو)

08 تموز 2023
جانب من الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال على مخيم جنين-(وكالات)

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 