الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

رغم جهود التخلي عنه.. تعاملات الدولار عالميا عند مستوى قياسي

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
رغم الدعوات المتزايدة للتخلي عن العملة الأميركية، تزايد استخدام دولار في المدفوعات الدولية، الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفق ما أظهرته أحدث بيانات نظام التحويلات العالمية "سويفت".اضافة اعلان

ارتفعت التداولات المرتبطة بالدولار في يوليو إلى مستوى قياسي بلغ 46 بالمئة، وهو ما يزيد قليلا عن الثلث قبل عقد من الزمن، كما أن الدولار كان العملة الأولى قياسا بعدد المعاملات، يليه اليورو والجنيه الإسترليني ثم الين واليوان.

ورغم أن بيانات سويفت لا تشمل سوق العملات بأكمله، إلا أنها تظهر مدى الاعتماد على الدولار الذي لا يزال يلعب دورا قويا في عمليات التمويل الدولي، حتى مع ظهور بعض الجهود نحو المزيد من التنويع واستخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية.

وتشهد قمة بريكس المنعقدة حاليا في جنوب إفريقيا مناقشات واسعة حول ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار، والسعى نحو استخدام العملات الوطنية.

وأعلن بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة "بريكس" التي تضم خمسة من دول الأسواق الناشئة (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا) إلى رفع حصة التمويل بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة من أقل من 20 بالمئة.

وفي كلمته عبر الفيديو أمام قمة بريكس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصة الدولار في تعاملات مجموعة "بريكس" تراجعت بنسبة 28 بالمئة، وإن الحد من الاعتماد على الدولار مستمر "ولا تراجع عنه".

وتستخدم البنوك العالمية الكبرى نظام "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" المعروف باسم "سويفت"، للتواصل مع بعضها البعض وتسهيل صفقات العملات بين البنوك.

وجاءت الحصيلة المتزايدة للدولار من معاملات سويفت إلى حد كبير على حساب اليورو، الذي بلغت حصته في المعاملات الدولية أعلى مستوى لها في 2012 عند 46 بالمئة. وفي الشهر الماضي، كانت حصة العملة الأوروبية المشتركة من التداولات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، عند أقل قليلا من الربع، بحسب ما أورده تقرير وكالة بلومبرغ.

بيانات "سويفت" كشفت أيضا عن التكرار المتزايد للمعاملات المتعلقة باليوان، حيث أصبحت العملة الصينية تدريجيا أكثر اندماجا في تدفقات النقد الأجنبي العالمية.

وفي شهر يوليو، وللمرة الثانية فقط على الإطلاق، كان أكثر من 3 بالمئة المعاملات عبر "سويفت" تتعلق باليوان، بينما في عام 2010، كان هذا الرقم حوالي 0.03 بالمئة فقط.
تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لاستئناف تصدير الحبوب

تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لاستئناف تصدير الحبوب.. فهل ترضي موسكو؟ منذ19 ساعة

2664332

ميدفيديف: أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم 23 آب 2023

سفينة حربية أميركية في الخليج (أرشيفية)

ما المطلوب من القوات الأميركية بالشرق الأوسط؟ 22 آب 2023

وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو - (أرشيفية)

بعد تدهور العلاقات بين البلدين.. وزيرة التجارة الأميركية تزور الصين قريبا 22 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-24 at 3.13.26 PM

تقارير روسية تكشف عن عبوة ناسفة زُرعت بطائرة بريغوجين.. فمن المتهم؟

منذ2 ساعة
فاغنر

"تثير الشكوك".. فرنسا تعلق على "ظروف" تحطم طائرة بريغوجين

منذ4 ساعة
ريتشارد فاغنر

كيف أصبح "فاغنر" أشهر موسيقي بعد بيتهوفن؟ وما علاقته بهتلر؟

منذ5 ساعة
309031

«بريكس» تدعو 6 دول لعضويتها من بينها السعودية ومصر والإمارات وإيران

منذ6 ساعة
yevgeny-prigozhin

هل يؤثر غياب يفغيني بريغوجين على نشاط "فاغنر"؟

منذ8 ساعة
الظهور الأخير لزعيم فاغنر - رويترز

آخر التطورات بشأن مصير قائد فاغنر بريغوجين

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 