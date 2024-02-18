الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفض إدانة حماس.. مذيعة بريطانية تطرد ضيفها على الهواء (فيديو)

المذيعة البريطانية نادين دوريس
المذيعة البريطانية نادين دوريس

وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طرد المذيعة البريطانية نادين دوريس، النائب العمالي السابق كريس ويليامسون، من برنامجها؛ وذلك بعد أن وصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الكيان الإرهابي" ورفض وصم حماس بـ"الإرهاب". 

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وظهر خلال مقطع الفيديو، أن المذيعة البريطانية حاولت إجبار المتحدث والنائب السابق بحزب العمال البريطاني، على أن يسحب وصفه لكل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، أو لينسحب من برنامجها "تالك تيفي"، ليُقرّر الانسحاب بالقول "أوك باي".

يشار إلى أن النائب العمالي السابق كريس ويليامسون معروف بمناصرته للقضية الفلسطينية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وحقه في تقرير مصيره، وهو ما لم يعجب المذيعة البريطانية.

 

وفي تصريحات سابقة للنائب البرلماني، أكد أن "الكيان الصهيوني يخطط على ما يبدو لاستخدام غاز الأعصاب ضد المقاومة الفلسطينية"، مستفسراً: "أليست هناك حدود لفساد هذا الكيان، وداعميه الأمريكيين؟".

 


مذيع بريطاني يطرد ضيفه

وقبل أيام حدث موقف مماثل، إذ أقدم المذيع البريطاني الشهير مايكل جيمس ويل على طرد ضيفه الناشط السياسي والنقابي البارز ستيف هيدلي،  من الأستديو بسبب هجومه على إسرائيل في أثناء البرنامج.


وقال هيدلي الذي حضر إلى أستوديو اللقاء مرتدياً الكوفية الفلسطينية: "إن الحكومة الإسرائيلية تُعرض أمام العالم، لأن الجميع أدرك أن هناك إبادة جماعية تحدث".

الناشط السياسي المعروف بتوجهه اليساري، أوضح: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة فاشية، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة إرهابية"، ليقاطعه ويل قائلاً: "هي حكومة ديمقراطية، لا لن أقبل بهذا، هذا غير مقبول، إذا كنت تريد التحدث بسخافات، فاذهب وتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية، أو مكان آخر".


ومع توتر الأعصاب طلب ويل من المنتجين التدخل وطرد هيدلي من الأستوديو، وبعد أن عجز المنتج عن إقناع هيدلي بالانتقال من كرسيه وميكروفونه، قرر ويل أن يتدخل بنفسه وشوهد بالكاميرا وهو يقترب من هيدلي ويصرخ: "اخرج، هيا"، وهو ما رد عليه هيدلي قائلاً: "تريد أن تضربني؟"، ليقول ويل: "أنا لا أحاول الاعتداء عليك؛ أنا رجل عجوز مصاب بالسرطان". -عربي بوست

 

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