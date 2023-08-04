روسيا: أوكرانيا خسرت 43 ألف جندي في هجومها المضاد

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 43 ألف جندي من عناصره في هجومه المضاد خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.وأفاد متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريحات صحفية الجمعة، أن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في الأسلحة أيضا خلال الفترة المذكورة، بينها 26 طائرة، و9 مروحيات.ولم يذكر المتحدث الروسي تفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين من الرقم المذكور.وأضاف أن أوكرانيا خسرت أيضا 1831 دبابة ومدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية طراز "النمر" و7 دبابات فرنسية طراز "آي إم إكس" و21 مدرعة أمريكية طراز "برادلي".ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو. (الأناضول)