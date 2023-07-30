روسيا: إحباط هجوم بمسيّرات أوكرانية

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أعلنت السلطات الروسيّة اليوم الأحد، إحباط هجوم شنته طائرات أوكرانية بلا طيار الليلة الماضية على موسكو، دون أن يتسبب بوقوع إصابات، لكنه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي لفترة وجيزة.وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على (تلغرام)، إنّ "طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما الليلة الماضية"، مضيفا " تضررت واجهتا بُرجين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف،و لا ضحايا أو إصابات".من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية "إنه تم إحباط هجوم بثلاث طائرات بلا طيار حيث تم إسقاط إحداها"، مشيرة إلى أن الاثنتين الأخريين "تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونية" وتحطمتا على مجمع مبان.ونقلت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء عن "مصادر ملاحية" قولها إنّ مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب موسكو أغلِق أمام حركة الطيران فجر اليوم الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوية.--(بترا)