السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا: إغراق أنفاق غزة بالمياه أحد عناصر الإبادة الجماعية

أحد أنفاق حماس
أحد أنفاق حماس
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع المروع في غزة يظهر حجم كارثة التي يتسبب فيها تجاهل القانون الدولي.

وأضاف أن هجمات 7 أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة ضد المدنيين، مشددا على أن إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يمكن أن يوصف بأحد عناصر الإبادة الجماعية.اضافة اعلان
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