روسيا: إغراق أنفاق غزة بالمياه أحد عناصر الإبادة الجماعية

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قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع المروع في غزة يظهر حجم كارثة التي يتسبب فيها تجاهل القانون الدولي.وأضاف أن هجمات 7 أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة ضد المدنيين، مشددا على أن إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يمكن أن يوصف بأحد عناصر الإبادة الجماعية.