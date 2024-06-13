 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا تتوعد الولايات المتحدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا سترد الرد المناسب والصارم على المواجهة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها، رغم أن موسكو تظل مستعدة للحوار على قدم المساواة.اضافة اعلان

وأوضح أناتولي أنطونوف في تصريح صحفي خلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة يوم روسيا، الأربعاء، أن الحكومة الأميركية فرضت قيودا أخرى واسعة النطاق ضد موسكو.

وأضاف: "هنأت الإدارة الأميركية الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات التالية. لن نفرض أنفسنا كشركاء، روسيا منفتحة على حوار صادق وبين متساوين عندما يكون الأمريكيون ناضجين لذلك".

وقال الدبلوماسي الروسي: "سنقدم ردا مناسبا وحاسما على المواجهة المفروضة علينا".

بدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تشمل بورصة موسكو وفروع شركاتها، في خطوة تزعم واشنطن أنها ترمي إلى تعقيد التعاملات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى كيانات مشاركة في ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال.(RT)
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